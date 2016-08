BASTIDORES

Pesquisas

Inciada a campanha política deu-se, com frequência nunca vista, a presença de pesquisas eleitorais nos municípios. Em alguns as pesquisas já se tornaram diárias.

Estradas

Já que o Governo Estadual deu um jeito nos buracos da rodovia entre Itumbiara e Buriti Alegre, a mesma atenção poderia ser dada na via que ligada Cachoeira Dourada a Inaciolândia, principalmente no trecho entre o Distrito de Almerindonópolis e Inaciolândia.

Cachoeira Dourada

Banheiro é uma coisa dificíl de encontrar na praia de Cachoeira Dourada, principalmente feminino. Aquele que tinha lá, todo estragado, não foi arrumado, mas sim jogado ao chão. Isto mesmo, a obra foi demolida.

Cachoeira Dourada

Na primeira vez que foi prefeito de Cachoeira Dourada, Joselir Soares prometeu em campanha que asfaltaria a região da Vila Gaguinho e do hospital municipal até o ginásio de esportes. Não asfaltou. Agora, prefeito de novo, prometeu em campanha que asfaltaria a região. Até agora nada!

Vereadores Itumbiara

A Câmara Municipal de Itumbiara terá, no próximo mandato, apenas 12 vagas de vereadores. Hoje são 17. Enquanto isto, quem está lá quer ficar e quem está de fora quer entrar. Luta boa já está acontecendo neste sentido em todos os municípios. Toda eleição tem os candidatos “surpresas”, aqueles que tinham pouca possibilidade mas que conseguiram os votos suficientes.

Desistindo

Segundo informações, tem candidato desistindo de sua campanha para vereador. Falta de dinheiro não seria. Então!

Administração Chico Balla

O prefeito Chico Balla não é candidato a reeleição, mas seu ritmo de obra demonstra ao contrário, mesmo não fazendo “barulho” com o andamento ou inauguração de obras.

Alteração de estatuto na Associação Comercial

Dia 25 de agosto tem Assembléia Geral na Associação Comercial e Industrial de Itumbiara-ACII, onde associados votarão a favor ou pelo não em torno da proposta de mudanças no estatuto da entidade. A Acii é presidida por Lauro Ferrão.

Eleitor desinformado

Em questão de eleição, o menos informado é o eleitor sabe data de pouca coisa e principalmente não sabe nome de candidatos a vereador, nem mesmo o que pretende votar. É comum ouvir que “vou votar naquele …primo do…”, ou “naquela moça lá da loja, como que é o nome dela”?

Mulheres na política

As mulheres estão presentes na política na região, mas com pouca influência, como candidatas em Itumbiara. Nos municípios vizinhos temos candidatas a prefeitas como Renata Borges, em Araporã; Raquel Moura e Rejane de Paula, em Panamá e em Cachoeira Dourada, Dona Cida e doutora Natália disputam a prefeitura.

Bom Jesus

Em 07 de novembro, aniversário de Bom Jesus, a cidade será palco de show do cantor Gusttavo Lima.