ARAPORÃ: Prefeita Renata entrega agendas escolares para alunos da rede municipal

A Prefeitura e a Secretaria da Educação e Cultura entregaram no dia 22, 1,6 mil agendas escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Acompanhada pelo presidente da Câmara, Wilson Roberto Ribeiro e pelos vereadores Manoel Heleno da Silva, Reuler Cardoso Pereira e Sebastião Claudenísio da Silva, a prefeita Renata Cristina Silva Borges e a secretária da Educação, Cilma Laine Santos Ribeiro percorreram todas as unidades de ensino do município para a entrega das agendas. Todos os alunos receberam a agenda de 2017. Trata-se de uma ação inédita no município adotada pela prefeita Renata Borges. Para a prefeita, essa agenda é mais uma ferramenta pedagógica para que os professores possam desenvolver seus trabalhos com alunos e tem um caráter mais interativo entre professores, pais e alunos. “Estamos resgatando mais um compromisso do nosso governo. Essa agenda é mais um elemento que vai agregar valor no acompanhamento das crianças no período letivo”, disse Renata Borges.

Personalizadas as agendas serão utilizadas como meio de comunicação entre os pais e a escola, tanto em assuntos de rotina (lição de casa, comportamento),como para relatar alguma situação em especial como justificativas de faltas e demais situações inerentes ao meio escolar. A Prefeitura de Araporã não tem medido esforços para que o ensino público do município seja referência em qualidade, desempenho e evolução. A gestão tem investido maciçamente na melhoria das unidades de ensino, na estruturação e na qualificação pedagógica e na valorização dos profissionais do magistério. Além disso, a Prefeitura está concluído o processo para a doação do uniforme escolar para todos os alunos da Rede Municipal.