ARAPORÃ: Prefeita Renata entrega casas no aniversário da cidade

O município de Araporã completou, no dia 27 de abril ,o 25º aniversário de emancipação político-administrativo. Para comemorar a data, a prefeita Renata Borges preparou uma grande festa, que contou com alvorada festiva, entrega de obras, Rua de Lazer e shows artísticos. As inaugurações tiveram início com a entrega de duas casas para famílias em áreas de risco no Setor dos Barbosas. Com recursos e mão de obra do município, a prefeitura construiu as unidades habitacionais e entregou, devidamente escrituradas, para os beneficiários. A solenidade de entrega foi acompanhada por secretários do governo municipal, vereadores e prefeitos de vários municípios da região.

Na oportunide, o presidente da Câmara de Vereadores, Wilson Roberto Ribeiro, o Xinguinha, parabenizou a prefeita Renata Borges por esse importante benefício entregue às famílias. “Sabemos que é o pontapé inicial do programa habitacional que será implantado em Araporã. São apenas duas, das cem que estão por vir pela frente. Acredito muito nesse governo. A Câmara Municipal reconhece que Araporã está muito bem representada pela prefeita que tem, pelo seu vice, Cabo Roberto e por todos os vereadores. Parabéns às famílias beneficiadas”, disse.

O vice-prefeito Roberto Wanderley do Nascimento lembrou que a entrega das casas é uma importante conquista para as famílias beneficiadas. “É o começo de tudo aqui que temos para a população araporense para os próximos anos. Estamos fazendo um governo de justiça, um governo voltado para a população de Araporã” , enfatizou.

Para a prefeita Renata Borges, o que um administrador público precisa fazer é realizar obras. “O prefeito anterior levantou a casa e nós concluímos a obra. Nós estamos tirando essas duas famílias de uma área de risco, dando dignidade aos seus moradores. São moradias dignas de qualquer família morar. Fico feliz de Deus ter me dado a oportunidade de proporcionar a realização desse sonho. Peço a Deus que me dê condições para fazer muito mais para as pessoas que precisam”, concluiu a prefeita.