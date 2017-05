ARAPORÃ: Prefeita Renata entrega obras no aniversário da cidade

Durante as festividades do 25º aniversário de emancipação político-administrativo de Araporã, na quinta-feira, 27 de abril, a prefeita Renata Cristina Silva Borges reuniu o secretariado, vereadores e prefeitos de várias cidades da região na visita aos pavilhões da Escola Municipal Olintha de Oliveira Vale.

Dois pavilhões da unidade escolar foram reformados pela prefeitura, ganhando nova rede elétrica, telhado novo, terminando com a climatização de todas as salas de aula. A obra foi executada com recursos do município.

Renata Borges destacou que a climatização da unidade escolar era um dos compromissos que faziam parte do seu plano de governo. Para ela, as benfeitorias implantadas na escola vão proporcionar mais conforto para alunos e professores, contribuindo sobre maneira para a melhoria da qualidade do ensino.

Logo em seguida, a prefeita convidou as autoridades para a inauguração da urbanização da Avenida Tancredo de Almeida Neves.

Com recursos próprios, a prefeitura investiu cerca de R$100 mil na obra. A avenida ganhou paisagismo com arborização, passarela de acessibilidade. O projeto beneficiou também a Praça Waldomira Neves Ferreira. Conforme a prefeita, a meta da administração municipal é promover o recapeamento asfáltico de toda a avenida, concluindo assim o projeto de urbanização dessa que a principal via da cidade.