ARAPORÃ: Renata autoriza cerca de 150 consultas oftalmológicas para a população

A SMS conseguiu zerar a fila de espera, uma vez que acumulavam pedidos de consultas e até de cirurgias de catara desde o ano de 2015. A prefeita Renata Cristina Silva Borges e o vice-prefeito e secretário da Saúde Roberto Wanderley do Nascimento reuniram os pacientes no Teatro João Guimarães Rosa para informar a liberação das consultas e outros procedimentos oftamológicos que a secretaria está autorizando. Uma das novidades informadas pelo secretário da Saúde é que as consultas serão realizadas pelo oftalmologista no PSF 2, em datas agendadas.

Conforme o calendário elaborado pela SMS, o próximo mutirão de atendimento de consultas oftalmológicas vai acontecer nos dias 11 e 29 de abril, também no PSF 2. Nessa oportunidade, outros 50 pacientes serão atendidos. Esses atendimentos já estão agendados pela Secretaria da Saúde. Essa medida adotada pela SMS tem por objetivo dignificar o atendimento à comunidade, evitando o desconforto de deslocamento para outras cidades. Outra grande demanda de encaminhamentos é para cirurgias de cataratas.