BOM JESUS: Daniel e Toninho: agora, são 04 anos

Em meio à expectativa da população para mais um mandato de sucesso, o prefeito Daniel Vieira Ramos e o vice Toninho Florindo, assumiram a Prefeitura de Bom Jesus, dessa vez, para quatro anos. O mandato anterior foi de 02 anos, pois teve eleição suplementar.

A posse, comandada pela vereadora Irmã Cleuza, aconteceu no Centro de Convivência, com presença do deputado Álvaro Guimarães, lideranças do município e comunidade em geral.Falando na posse, o vice-prefeito Toninho Florindo destacou sua “satisfação em fazer parte deste governo, pela segunda vez”. Falando em seguida, o prefeito Daniel elogiou o seu vice: “grande parceiro, amigo”.

Confiança em Deus e nas pessoas

No discurso o prefeito Daniel destacou as dificuldades financeiras dos municípios. “Eu sabia de todos esses problemas, estou aqui porque confio nas pessoas e em Deus!”.