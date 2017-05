Bom Jesus: Daniel quer mais segurança

Prefeito falou com o governador reivindicando mais policiamento e GPT

O prefeito Daniel Vieira Ramos esteve em Goiatuba, dia 09, no Encontro Regional, onde em conversa com o governador Marconi Perillo, reivindicou mais policiamento para Bom Jesus, inclusive com presença de policiais do GPT, em definitivo.

Antes, o prefeito, acompanhado do deputado Álvaro Guimarães, conversou em Goiânia com o Coronel Divino Alves, comandante geral da Polícia Militar de Goiás, apresentando as reivindicações: mais segurança para a população.