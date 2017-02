BOM JESUS: Pagamento do funcionário público

Daniel quita janeiro com atualizações salariais

Bom Jesus é um dos poucos municípios que estão pagando o Piso dos Professores, já no ínicio do ano letivoO prefeito de Bom Jesus, Daniel Vieira Ramos, quitou o salário do funcionalismo público municipal, referente a janeiro, já com as atualizações salariais.

Os servidores públicos municipais receberam com a reposição de 6,58%, de acordo com o INPC, exceto da Educação que tem outro índice.

Na Educação

Os profissionais do magistério público da Educação Básica do município tiveram concedido a revisão de 7,64%, de acordo com o Ministério da Educação.