Bom Jesus: Produtores querem evitar incêndios que trazem tanto prejuízos

Dia 03 de maio aconteceu palestra no Sindicato Rural de Bom Jesus, ministrada pela assessoria jurídica da FAEG- Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás Dr. Augusto Cesar advogado FAEG e a consultora técnica da FAEG Jordana Sara , tendo como tema principal a prevenção frente aos constantes incêndios, que trazem prejuízos enormes aos proprietários de terra. Atingidos por este mal em seus pastos, lavouras ou reservas, os produtores foram orientados a tomar medidas técnicas, como proteger suas divisas com “acero” e fazer Boletim de Ocorrência do fato.

Na ocasião foi dada a palavra aberta aos produtores rurais, que falaram de sua situação, lembrando a dificuldade em combater os focos do fogo, que se alastram rapidamente.

Responsabilidade pelo incêndio

Quando o fogo atinge uma propriedade, o seu proprietário pode ser responsabilizado pelo desastre, mesmo não sendo o autor. Por isso, a assessoria jurídica da FAEG tem orientado aos proprietários rurais para que façam boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia relatando, inclusive, os danos em cerca, reservas e pastos.

Como enfrentar a situação

Na palestra, que teve abertura realizada pelo presidente do Sindicato, Dúlio César, foi discutido ainda a possibilidade de criar brigadas de combate a incêndios, compostas de produtores rurais, parceiros e colaboradores.

Cursos

O Sindicato Rural de Bom Jesus, neste ano, já ofereceu 40 cursos aos produtores e população. E pretende dar continuidade a mais cursos, em 2017.