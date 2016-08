Bom Jesus: Tecnologia digital chega na educação trazendo a frequência digital facial e gerenciamento completo do setor

Tecnologia digital chega na educação trazendo a frequência digital facial e gerenciamento completo do setor

Com a instalação de moderno sistema digital feito pela atual Administração Municipal de Bom Jesus na Secretaria Municipal de Educação e em todas as escolas municipais, o futuro tecnológico passa a ser coisa do presente no gerenciamento do setor neste município.

Dois municípios de Goiás instalaram este avançado sistema. Um deles é Bom Jesus, o que levou a cidade a ser motivo de notícia no estado e no país.

Utilidade

O novo sistema veio com projeto completo para gestão escolar, tendo como um dos destaques a frequência digital facial, que é um dos meios para controlar a frequência escolar. Se o aluno não chega na escola no horário, ou falta, a família recebe comunicado pelo celular (sms).

Para o gerenciamento da educação, como informa a secretária Municipal de Educação, Eliene da Hora, a direção poderá ter controle de gastos da merenda escolar, e outros setores como transporte escolar e de patrimônio, além de outros benefícios.

Opiniões

Falando sobre o novo sistema Jucivaine Martins Rodrigues, mãe de aluna na Escola Eva Marly, disse que “este serviço funciona. Vou ficar sabendo se minha filha está na escola se vir aqui.” Na Escola Municipal Amilton Mamede, o aluno Mardoqueu Henrique se disse “entusiasmado com o controle escolar pela máquina pois, segundo ele, “todos querem experimentar. Se fosse diretor da escola ou prefeito, eu também implantaria”, garantiu, lembrando que “pelo que ficamos sabendo vamos economizar até papel o novo projeto”.