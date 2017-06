Bom Jesus:Daniel faz reivindicações na Saneago

O prefeito Daniel Vieira, de Bom Jesus, esteve em audiência com o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, na semana passada. Na ocasião, solicitou melhorias no tratamento de esgoto o mais breve possível, e também a implantação do cinturão verde para acabar, de vez, com o mal cheiro. Também foi solicitada a liberação da AVTO para escrituração das áreas do distrito industrial.