Buriti Alegre: Pesquisa mostra Marco Aurélio na frente em empate técnico

Pesquisa dos Instituto 12 mostra o candidato Marco Aurélio (PSDB) liderando com 44.5%.

Em seguida vem o candidato André Chaves (PMDB), com 41.3%, resultado que mostra empate técnico entre os dois nomes.

A pesquisa mostra ainda que 9.0% dos eleitores não souberam responder ou não quiseram opinar. 5.2% dos votos foram para branco, nulo e nenhum.

Governo Municipal tem avaliação positiva de 82.6%

A avaliação positiva do eleitor buritialegrense, diante da atuação do governo municipal é de 82.6%, somadas notas de 05 a 10.

Rejeição dos candidatos

O levantamento mostra que a rejeição de Marco Aurélio é de 40.6% e a de André Chaves é de 21.9%.

Metodologia

A Pesquisa foi realizada, no dia 10 de agosto de 2016, pelo Instituto de Pesquisa Doze/o regional e registrada no TSE, sob o protocolo número GO-06088/2016, em 05/08/2016. A pesquisa foi contratada por Regional Comunicação e Difusão Ltda. Com metodologia quantitativa, pesquisa endereçada a setores da cidade de Buriti Alegre, executada através de questionário com respostas estimuladas.

Amostra é estratificada com sondagens de sexo e faixa etária. Foram ouvidos 155 eleitores em Buriti Alegre, nos setores Centro, Parque São Francisco, Setor dos Funcionários, Panorâmico, Vila Planalto, Morada dos Buritis, Vila Hosana, Caládia, Aeroporto, Serra Dourada e Parque dos Buritis.

A amostra foi realizada, no dia 10 de agosto, com margem de erro considerada de 7.0%, para mais ou para menos, com confiança de 93%.