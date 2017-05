CACHOEIRA DOURADA: Município comemora 35 anos de emancipação

O município de Cachoeira Dourada, comandado pela prefeita Natalia Prates, comemora dia 14 de maio, mais um aniversário.

Os festejos comemorativos vem acontecendo desde o dia 29 de abril, como a 1a Expedição de Caiaque do Rio Paranaíba. Alguns eventos já vem acontecendo, nesta semana, na sede e nos distritos de Nilópolis e Almerindonópolis.

No sábado

Neste sábado acontecem eventos como: 8h,apresentação e batizado de capoeira; 8h ás 13h, Programa Mais Saúde (Cachoeira Dourada); às 13h, Evento de Motocros na Prainha; às 16h, Final do Quadrangular de Futebol.

Domingo

Às 9h, inauguração da Rampa Náutica e saída do passeio ciclístico. As 11h, evento ciclístico MTB e SPEED, na Prainha.

Campo e Saúde

Dia 25 de maio, das 07 ás 17h, exames médicos pelo Programa Campo Saúde da Faeg/Senar e município, na Escola Modelo.