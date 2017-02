INACIOLÂNDIA: Chiquinho consegue reprogramar obras junto à CEF, que estavam paralisadas há 04 anos

Acompanhado da primeira-dama Maurinha, do secretário de administração Waltecil Duarte, o prefeito Francisco Castilho esteve, no dia 03, no Setor de Convênios da Caixa Econômica Federal, em Goiânia, para reprogramar as obras pleiteadas na gestão do ex-prefeito Gilson Teixeira, que ficaram paradas por 04 anos na gestão anterior.

Foi possível obter êxito na reprogramação das obras da Orla Turística, Feira Coberta, Praça Poliesportiva do Bairro Pitangueiras, Pavimentação Asfáltica e Calçadas Públicas na cidade.

Em breve, a Prefeitura estará dando sequência às obras paralisadas, transformando Inaciolândia em um grande canteiro de obras; com isto devolvendo ao cidadão inaciolandense, o sonho das benfeitorias no município se tornando realidade, o que, para muitos era impossível.