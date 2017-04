INACIOLÂNDIA: Chiquinho realiza operação tapa-buraco

O prefeito Chiquinho Castilho, através da Secretaria de Obras, continua a operação tapa-buraco para melhorar as condições de tráfego nas ruas e avenidas da cidade. De acordo com o secretário Juraci do Cidico, “o trabalho deve passar por todos os bairros e conta com equipes que irão atuar inicialmente nas vias de maior fluxo, como o setor central e, na sequência, o serviço será estendido aos demais bairros”. Além deste trabalho, o prefeito Chiquinho informa que já emitiu ordem de serviço para o recapeamento e reconstrução da Avenida 13 no Bairro Feliz, com previsão de início, na próxima semana. A operação Tapa-Buracos contemplará todos os setores da cidade, de acordo com as condições climáticas.