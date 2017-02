INACIOLÂNDIA: Com menos de 01 mês de gestão prefeito Chiquinho reforma frota de veículos escolares

A Prefeitura de Inaciolândia realizou, dia 30 de janeiro, uma carreata com a Frota Escolar reformada, percorrendo ruas e avenidas de nossa cidade.

Vale ressaltar que parte desses veículos, encontravam-se danificados no pátio da prefeitura, muitos em cima de tocos, totalmente sucateados.

Para o prefeito Chiquinho, foi muito importante conseguir a realização deste feito, colocando o transporte escolar funcionando com toda a manutenção realizada:

“Com muito equilíbrio nas contas e empenho de toda equipe, foi possível locarmos mais veículos, realizar consertos em uns e reparos em outros, e com isso obtermos êxito para estar colocando a frota em pleno funcionamento, agora, no início das aulas”.