INACIOLÂNDIA: Depois de recapeamento Avenida 13 fica igual um “tapete”

A Prefeitura de Inaciolândia continua, através da Secretaria de Obras, a operação tapa-buracos e recapeamento da cidade.

O prefeito Chiquinho Castilho visitou as obras de recapeamento e reconstrução da Avenida 13, no Bairro Feliz. Ressaltamos que esta obra é uma emenda do deputado Federal Jovair Arantes e que o bom andamento destas operações dependerá também do bom tempo, se não chover tudo ocorrerá dentro do menor prazo previsto.

Em breve mais ruas serão beneficiadas, com reconstrução e recapeamento asfáltico.