INACIOLÂNDIA: Prefeito Chiquinho faz mutirão da limpeza

A Prefeitura de Inaciolândia fez o GRANDE MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA na cidade. Vale ressaltar a parceria entre as prefeituras de Gouvelândia e Quirinópolis que disponibilizaram máquinas e caminhões para ajudar neste mutirão.

O prefeito Chiquinho agradeceu ao apoio recebido dos prefeitos Gilmar Alves, de Quirinópolis e Nenzinho, de Gouvelândia; do Pereira – Agropecuária Tulipa e de todos que estão contribuindo para o bom andamento deste projeto. “Encontramos uma prefeitura com a frota toda sucateada, mas com a parceria dos nossos amigos prefeitos das cidades vizinhas e companheiros, teremos êxito.”

O vice-prefeito Cláudio Henrique Caixeta, juntamente com o prefeito e o secretário de Obras Juraci do Cidico acompanharam de perto os trabalhos.

O presidente da Câmara Vereador Olair Peixoto, chegou cedo na Secretaria de Obras, e ajudou o dia todo.