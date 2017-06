INACIOLÂNDIA: SMS realiza Conferência da Saúde da Mulher

A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho de Saúde realizou dia 9 no Plenário do Sindicato Rural de Inaciolândia, a 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher. Com o tema: Saúde da Mulher: “Desafio para a Integralidade com Equidade’’.

Para dar início à conferência foi feita uma oração pela coordenadora do Cras Jaquelaine Santos Rocha, logo após foram homenageadas as senhoras: Ana Maria de Souto, Maria Marlene Campos Duarte, Maria Badia Dias Vieira, Maurinha Helena de Camargo Castilho, Rosângela Lasdilau de Freitas e Leidiane Silva dos Santos.