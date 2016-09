Itumbiara: Chico Balla obras no centro e bairros

A administração do prefeito Chico Balla (PTB) continua as obras que vão desde o centro da cidade até os bairros mais distantes, com construções nos mais diversos setores como lazer, esportes, educação e saúde.

No centro da cidade tem destaque a recuperação da Praça da República e nos bairros o Centro Esportivo do Bairro Marolina/Norma Gibaldi, praças, unidades de saúde e escolas.

Praça São Sebastião

Para breve, a administração Chico Balla dará início ás obras de recuperação da Praça São Sebastião.