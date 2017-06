ITUMBIARA: Curso de Medicina -UEG- Campus de Itumbiara terá concurso para servidores e professores

Aprovado concurso para compor o quadro de servidores e professores para o curso de medicina na UEG – Universidade Estadual de Goiás – Campus Itumbiara, pelo Conselho Estadual de Políticas Salariais e Relações Sindicais (Consid). O anúncio foi feito pelo secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita. A autorização para a realização do Concurso representa um avanço significativo no processo de implantação do curso. “Estamos felizes com a notícia. Temos certeza que muito em breve comemoraremos a divulgação da data do primeiro vestibular pelo Conselho Universitário da UEG,” destaca Zé Antônio. O site da UEG relata que o secretário Joaquim Mesquita delega ao reitor Haroldo Reimer a abertura dos concursos, o que será feito tão logo haja deliberação, pelo Conselho Universitário, da aprovação dos cursos na Universidade. “Trata-se de importantes conquistas para a UEG, que a partir desses cursos passa a ter maior abrangência na oferta de cursos.

Mas também um importante passo para o desenvolvimento de Goiás, dos municípios e regiões nas quais esses cursos serão instalados”, analisa o reitor.