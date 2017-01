ITUMBIARA: Diplomação do prefeito eleito Zé Antônio e vereadores

No dia 15 deste mês, o prefeito eleito Zé Antônio, o vice Gugu Nader e os vereadores dr. Marcelo Gomes, Romildo Formigão, Silviano Campos, dr. Rogério Rezende, Zezé Preto, Professora Noêmia, Flauzininho, Sargento Azevêdo, Daniel Borges, Neto Karfan, Ednon Fio e o Professor Amaury. O evento aconteceu no Fórum.

O prefeito Zé Antônio espera não apenas corresponder aos votos recebidos, mas à toda a população. Ele disse ainda que todos os deputados federais de Goiás assinaram emenda de 33 milhões de reais do Governo Federal, para o futuro Hospital Regional Prefeito Zé Gomes.