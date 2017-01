ITUMBIARA: Zé Antônio e Gugu: administrando para o futuro

Itumbiara, principal cidade da região Sul, está sendo administrada por uma dupla de jovens que tem muita experiência na política, sabem onde mexer e onde deixar como está.

O prefeito Zé Antônio e seu vice, Gugu Nader, trabalham no mesmo rumo, falam a mesma lingua e tem o mesmo sonho, que é o de ver Itumbiara cada vez melhor, atendendo toda a família itumbiarense com carinho.

Certamente que, na luta do dia a dia, contarão com o prometido apoio do governador Marconi Perillo, do deputado Jovair Arantes, do deputado Álvaro Guimarães e de toda a comunidade.

Temos que acreditar e estamos acreditando!