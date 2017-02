Itumbiara: Zé Eliton em Itumbiara: Compromissos assumidos

Na visita a Itumbiara, o vice-governador Zé Eliton falou dos compromissos do Governo do Estado com a construção do futuro hospital regional, que levará o nome do ex-prefeito Zé Gomes, a recuperação dos seis quilômetros da avenida Modesto de Carvalho, que pertence ao Estado, e a entrega da sede IML. “No prazo de 60 dias, mobiliada”, garantiu Zé Eliton.

O vice-governador disse que voltará a Itumbiara para cumprir “agenda extremamente importante”, onde serão definidas as prioridades do município, para recebimento de verbas.