PANAMÁ: Zé Willian começa administração recuperando máquinas

O prefeito de Panamá, Zé Willian, deu início á sua administração recuperando máquinas e veículos de transporte escolar.

Sobre o futuro de sua administração, o novo prefeito diz que “teremos dificuldades, mas estamos prontos para enfrenta-las com muito ânimo!”.

Melhorias

No combate a todo tipo de planta daninha nas ruas, a administração municipal passa a usar o pulverizador hidráulico, adptado a um trator, no lugar da antiga bomba costal, o que trás mais eficiência e economia para o municipio.