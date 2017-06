Revitalização asfáltica em Araporã

A Prefeitura de Araporã intensificou a operação de recuperação da malha asfáltica do perímetro urbano. O cronograma inclui, inclusive, trabalho aos finais de semana para que a operação seja concluída sem causar transtornos para a comunidade. O trabalho foi iniciado pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, mas a frente de trabalho já está atuando em outras ruas da cidade, levando a operação tapa buracos para outros setores.

Para executar o serviço, a prefeitura está investindo R$ 355.456,18 de recursos próprios. A empresa Pavitec Construtora EIRELI-ME está responsável pela obra. Toda a extensão da Avenida Tancredo de Almeida Neves está recebendo uma nova camada de asfalto. Essa que a principal via pública do município vai ganhar também nova sinalização assim que a recuperação asfáltica for concluída. Esse trabalho vem completar o serviço de revitalização da Avenida Tancredo Neves que, na atual gestão, ganhou passarelas para acessibilidade e nova jardinagem. Outra importante obra que vai agregar ainda mais valor a esse trabalho de revitalização da avenida, será a conclusão da ampliação do Hospital João Paulo II. A imponente construção traz um traço arquitetônico arrojado, porém, harmonizando com todo o projeto de revitalização da via. A Praça Waldomira Neves Ferreira também está ganhando atenção especial e é parte integrante do projeto.