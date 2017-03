Tempestade traz prejuízos para Itumbiara

As chuvas do dia 03 trouxeram muitos problemas para Itumbiara, trazendo prejuizos para donos de imóveis e principalmente veículos, que foram danificados por galhos ou árvores que cairam com a ventania. Também a queda de energia trouxe danos á equipamentos eletrônicos.

Diante dos problemas, a Prefeitura de Itumbiara agiu rápido, inclusive com a presença do prefeito Zé Antônio, que comandou a limpeza dos locais.