INACIOLÂNDIA: Segurança de Inaciolândia será reforçada

O prefeito Francisco Castilho recebeu em seu gabinete, dia 24, o Comandante da 3ª Cia, de destacamento de Bom Jesus, o tenente Edson Botelho Soares, na oportunidade como já tínhamos anunciado foi apresentado o 3º Sgt Barbosa, que estará compondo o quadro de policiais do nosso município. Segundo o tenente Botelho, será realizado um curso de formação de soldados, em breve, no 5º Batalhão em Itumbiara, e assim que estes policiais forem formados, melhorará o efetivo do município de Inaciolândia.

Dentre os presentes estavam o 1º sargento Belair, comandante do destacamento de Inaciolândia, os secretários Waltecil Duarte (Administração e RH) e Flávio Carvalho (Finanças).