PANAMÁ: Zé Willian e Fernandinho vão a Brasília em busca de recursos

Em busca de recursos para reforçar o caixa da Prefeitura Municipal, o prefeito Zé Willian e o vice Fernandinho foram até a Brasília, onde mantiveram encontro com a deputada federal Magda Mofatto (PR) e a senadora Lúcia Vânia (PSB), para que as parlamentares incluam Panamá em suas emendas. Ambas aceitaram as reivindicações das lideranças panamenhas.

Zé Willian, Fernandinho e Reginaldo ainda participaram de curso no FNDE.