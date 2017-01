Sindicato Rural de Itumbiara realiza Festa do Produtor

36 mulheres que têm atuação na produção rural foram homenageadas com o Troféu Avante Rural

Mais uma vez a diretoria do Sindicato Rural de Itumbiara fez bonito na realização de um evento, e desta vez foi a 3ª Festa do Produtor.

O evento aconteceu, dia 03 de dezembro, no Parque de Exposição Dr. Valdivino Vaz, com as presenças de associados e suas famílias, autoridades, bem como parceiros da entidade, que puderam participar deste importante momento de confraternização, que contou com a animação do cantor Sidney do Cerrado e a dupla Robson e Graiado

Recebendo os convidados estavam, o presidente do Sindicato Rural, Rogério Santana, o vice Antônio do Ico, e componentes da diretoria.

Festa melhor

Evento que vem melhorando a cada ano, a Festa do Produtor deste ano foi realmente um show em organização, condição que, nem mesmo o temporal conseguiu atrapalhar.

Momento de encontros

Esta festa se tornou, também, um momento importante para o encontro de amigos que não se veem, muitas vezes, devido à labuta diária do campo. Sem falar no momento de encontro de familiares.

Presenças

Estiveram presentes o prefeito de Itumbiara e associado, Chico Balla, e a também associada Renata Borges, prefeita eleita de Araporã; Lauro Ferrão, presidente da Associação Comercial; vereador reeleito Silviano Campos e Romildo Formigão, vereador eleito.

Merecida homenagem às mulheres

Para enriquecer o momento da festa, o destaque foi a homenagem a 36 mulheres que têm atuação na produção rural, com a entrega do Troféu Avante Rural. As homenageadas são:

-Adélia Araújo Pereira, Adriane Borges Franco, Ana Carolina Palhares Ribeiro Franco, Ana Maria Queirós de Carvalho Haddad, Ana Vieira Ferreira, Areolina Pereira de Paula, Cláudia Regina Soares da Costa, Conceição Izabel Pereira Quadros, Dulce Andrade de Oliveira Borges, Elza de Souza Lima Chaves, Eurípedes Silva de Moura, Izabel Pereira de Souza, Joana Darc Vieira Araújo e Silva, Karin Nayana Rodrigues da Cunha Santana, Laércia de Oliveira de Moraes, Laurineide Rosa Claro, Luciene Silva de Oliveira e outros, Magda Oliveira Rezende Ribeiro, Mara Rúbia Moura do Carmo, Maria Alice Franco Chaves, Maria Franco Nunes, Maria Paiva Guizzette, Marinez Alves Borges, Marylena Carvalho Pinheiro, Nelcy Palhares Ribeiro, Renata Cristina Silva Borges, Rosa Helena Costa de Moura, Rosileide Fernandes Ferreira Rezende, Ruth Custódio Guimarães, Simone Rosa Ribeiro, Siomarita Poli Guedes Peppe, Terezinha Garcia Martins, Valéria Rodrigues de Paula, Virgínia Maria de Araújo Martins, Zélia Maria de Souza e Zenaide Borges.