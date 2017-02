ARAPORÃ: Prefeita Renata prepara o maior carnaval de Araporã

A Prefeitura de Araporã mobilizou uma grande equipe e envolveu diversos setores que estão imbuídos da organização, preparação e divulgação do maior carnaval da região. A festa vai acontecer entre os dias 24 e 28 de fevereiro, no Centro de Eventos Chico do Pim. Serão cinco noites de folia e duas matinês (sendo uma no domingos, dia 26, e a outra na terça, 28), com a apresentação de grandes bandas do circuito nacional. O projeto está sendo finalizado e em breve a programação será divulgada. Segundo os organizadores, Araporã terá o maior carnaval da sua história. Intitulado Carnaporã 2017, a festa que está sendo organizada pela prefeitura, contará com apoio de importantes parceiros como a Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Polícia Civil,Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, e toda a esfera administrativa municipal. Uma das novidades do carnaval de Araporã neste ano será a escolha da musa da festa. A representante do Carnaporã será escolhida em concurso que será realizado no dia 12 de fevereiro.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no Departamento de Gerenciamento de Comunicação (GECOM), localizado na sede da Prefeitura. O regulamento, ficha de inscrições e todas as informações necessárias estão disponíveis no site da prefeitura (www.arapora.mg.gov.br) ou ainda na fanpage (@prefeituraarapora). As finalistas do concurso serão escolhidas pelo público em desfile que vai acontecer no dia 12 de fevereiro (domingo), a partir das 16h, no Centro de Lazer Antônio Rabelo.