Inaciolândia:Milhares de pessoas presentes no aniversário

Uma grande multidão de Inaciolândia e cidades vizinhas compareceu à Praça Central, para prestigiar as festividades em comemoração aos 25 anos de emancipação política do nosso munícipio.

A abertura das festividades aconteceu no dia 29 com apresentação estudantil, em seguida sorteio do I.P.T.U 2017, coordenado pelo Superintendente de Fiscalização Marco Aurélio, onde foi sorteado uma Moto Zero Km, uma Tv 32” polegadas e uma Bicicleta e em seguida show com Lucas Reis e Thácio encerrando com o cantor Jean Michel.

Dia 30 vários cantores se apresentaram, Fabrício e Vinícius, João Victor e Giovane, André Viana e Banda e um mega Show com Nando Moreno.

Durante as festividades aconteceu a Prova de Laço, coordenada pelo o amigo Pereira, com premiação aproximadamente de R$ 10.000,00 – Dez Mil Reais.

Várias autoridades vieram prestigiar as festividades dentre os presentes, o senhor Ronivon Ferreira, representando o Vice Governador José Éliton, os deputados estaduais Álvaro Guimarães e Lissauer Vieira, o prefeito Francisco Castilho, primeira dama Maurinha, o vice prefeito Cláudio Caixeta e esposa, o Presidente da Câmara Olair Peixoto acompanhado por uma grande maioria dos vereadores e todos os secretários desta administração.

Vale a ressaltar a eficiência da segurança sob o comando do Sgt Belair, tanto no espaço da festa quanto na cavalgada, graças à Deus e ao bom trabalho destes policiais e segurança privada, não houve nenhuma ocorrência.

No encerramento das festividades aconteceu uma grande cavalgada, percorrendo ruas e avenidas da cidade com encerramento no Parque de Exposições, onde foi servido almoço para as comitivas e público em geral.

O prefeito Chiquinho agradece a todos que se empenharam na organização do evento.