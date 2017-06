Família Maximiano doa terras ao município de Cachoeira Dourada

Um problema antigo, que se arrastava por muitos anos, era o de loteamentos no distrito de Nilópolis que já havia sido doado ao município de Cachoeira Dourada pelo senhor Nilo Maximiano da Silva, porém nunca houve interesse do Município em regularizar a escrituração dos mesmos. Ao tomar conhecimento dos fatos, a prefeita Dra. Natália Prates e sua equipe de Governo entrou em contato com a família Maximiano para juntos procederem às devidas regularizações para que o município possa de fato ser o proprietário das áreas doadas. De comum acordo a senhora Marilza Vieira da Silva (esposa do sr. Nilo Maximiano da Silva) iniciou dia 07, a regularização das áreas doadas, tendo assinado documento e protocolado no cartório com a finalidade de transferir a área ao município. Após juntar ao processo, documentos da prefeitura, será concretizada, de fato, a doação dos loteamentos ao município.